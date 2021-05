Martin Garrix, Bono en The Edge maken officieel EK-lied

Eden Hazard Roberto Martínez maakt zich zorgen: “Hazard moet veel kunnen spelen”

23 februari Bondscoach Roberto Martínez deelt zijn bezorgdheid rond de nieuwe maandenlange inactiviteit van Eden Hazard. “Dit is zorgelijk”, aldus de Spanjaard bij beIN SPORTS. “Eden is normaal gezien altijd een superfitte speler, maar nu ligt hij er opnieuw uit met een blessure aan dezelfde enkel waar hij enkele jaren geleden (in juni 2017 brak Hazard net voor twee oefeninterlands tegen Tsjechië en Estland ook die rechterenkel, nvdr) al geopereerd is. Dat hij nu opnieuw hervalt, is triest nieuws. Voor Real Madrid, vlak voor die belangrijke Champions League-match tegen Manchester City. Maar zeker ook voor de speler Hazard. Zo’n voetballer wil je op het veld zien en moet ook veel kunnen spelen.”