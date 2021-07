Mancini, architect van succesvolle Squadra: “We willen dit vieren met alle Italianen”

“We waren goed,” zei Mancini. “We kregen een vroege goal tegen (tweede minuut, red.) en we zaten in de problemen, maar daarna domineerden we de wedstrijd. Ik weet niet wat ik moet zeggen, de jongens waren geweldig. Het is een belangrijke overwinning voor iedereen. We zijn erg blij, ik hoop dat ze het nu gaan vieren!”

“We verdienden deze overwinning, we hadden het gevoel toen we bij elkaar kwamen dat er iets magisch in de lucht hing,” voegde aanvoerder Giorgio Chiellini toe. “Het is een ongelooflijk gevoel, we genieten ervan want het is prachtig. Ondanks een snel tegendoelpunt hebben we altijd gedomineerd. Na deze triomf willen we morgen feestvieren met alle Italianen, die dit verdienen.”