“Löw weet nog steeds niet wat z’n beste elf is”: buitenlandse pers zag atypisch Duitsland alles geven, maar stelt zich (weer) vragen bij keuzes bondscoach

EK voetbalDe kraker tussen Frankrijk en Duitsland loste de verwachtingen in. De match in München stond bol van de incidenten - de buitenlandse media wisten wat schrijven. ‘Les Bleus’ bevestigden haar status van topfavoriet, terwijl ‘Die Mannschaft’ degelijk weerwerk bood maar toch o zo kwetsbaar blijft. “Een schrijnend gebrek aan kalmte en zelfvertrouwen. Moeten dat net niet de kwaliteiten zijn van de Duitse nationale ploeg?”

L’Équipe: “Niet zomaar wereldkampioen geworden”

De toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe kijkt al vooruit na de zuinige Franse zege. “De weg naar de laatste zestien ligt al open”, klinkt het. “‘Les Bleus’ hebben enkele miljoenen kijkers eraan herinnerd dat ze in 2018 niet zomaar wereldkampioen zijn geworden. Klinisch, evenwichtig, soms onvoorspelbaar. Frankrijk won gewoon verdiend, na een eigen doelpunt van Mats Hummels. De ploeg van Deschamps is de topfavoriet om het EK te winnen en bewees vandaag dat die status niet onterecht is. Varane en Pogba waren de patrons van de ploeg.”

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe

Bild: “Mbappé is genadeloos snel”

“Een slechte start voor Jogi!”, kopt Bild. “De Mannschaft heeft Frankrijk de drie punten op een schoteltje aangeboden, met het eigen doelpunt van Hummels. En dat bij zijn langverwachte terugkeer bij de nationale ploeg. Jammer voor hem. Maar Hummels speelde wél een goede partij, met een sensationele tackle op Mbappé, die genadeloos snel is. Duitsland gaf alles, maar het was niet efficiënt genoeg. En vooral: achterin was het bij de driemansdefensie bibberen en beven. Waarom Löw Müller op de buitenkant zette, is ons een vraagteken.”

Volledig scherm Bild © Bild.

Kicker: “Frankrijk liet de limieten van Duitsland zien”

“Duitsland toonde veel wilskracht, maar tegen de volwassen wereldkampioen kwam het voetbaltechnisch tekort. Frankrijk liet duidelijk de limieten van de Duitse selectie zien”, schrijft Oliver Hartmann, de chef voetbal van Kicker.

“Of deze Duitse ploeg al écht een eenheid vormt? Het antwoord is neen. Er is nog altijd een gebrek aan structuur en automatismen. De Fransen speelden zoals we ze kennen. Ze deden niet meer dan nodig was en lieten de bal graag aan de tegenstander, zonder defensief in de problemen te komen. Net als op het WK 2018 begint het toernooi met een nederlaag van de Duitse selectie. En net als drie jaar geleden wordt Löw uitgedaagd als leider in een delicate situatie. In Rusland faalde hij in deze rol. Op zijn laatste toernooi moet hij nu laten zien dat hij beter kan.”

Volledig scherm Duitsland. © Pool via REUTERS

La Gazzetta dello Sport: “Bevestiging van status als topfavoriet”

“Frankrijk bevestigde zijn status van topfavoriet”, opent La Gazzetta dello Sport. “Het heeft geen zwakke punten, wel spelers genoeg die op elk moment de match in een beslissende plooi kunnen leggen. Een aanval die bestaat uit atoombommen, een granieten middenveld met Pogba en Kanté, twee solide centrale verdedigers en twee uitstekende vleugelverdedigers.” Al was er ook lof voor Duitsland, dat zich niet zomaar naar de slachtbank liet leiden. “De Duitsers deden het goed. Ze lieten het hoofd niet hangen na de owngoal. Müller en Gnabry lieten twee grote mogelijkheden op de gelijkmaker liggen. Met het hoge tempo wezen ze net als Frankrijk dat er een zekere basis staat. Al missen ze vooraan die ene goalgetter. Aan de overzijde is dat Mbappé en Benzema ondersteund door Griezmann. Dan ben je het te kloppen team op dit EK...”

Volledig scherm La Gazzetta dello Sport over de topper tussen Frankrijk en Duitsland. © La Gazzetta dello Sport

BBC: “Löw weet nog steeds niet wat zijn beste 11 is”

BBC onderstreepte nog eens wat een topaffiche het was. “Samen werden ze vijf keer Europees kampioen en zes keer wereldkampioen. Dat zag je op het veld. Een match voor de geschiedenisboeken werd het niet, maar er was wel kwaliteit en spanning. Iets wat we nog niet zegen op dit EK.”

“Frankrijk was lichtjes de betere, maar zette zichzelf nooit in de hoogste versnelling”, schijft de Britse kwaliteitskrant nog. “Pogba en Kanté zijn sluw. Griezmann, Benzema en Mbappé waren een constante dreiging voor de kwetsbare verdediging van Duitsland. Is het niet vreemd dat met zó’n aanvalsweelde de match werd beslist met een owngoal? Langs de Duitse kant blijft het dan weer opvallend dat bondscoach Löw nog steeds lijkt te twijfelen wat zijn beste 11 is en in welk systeem. En dan was er nog dat schrijnend gebrek aan kalmte en zelfvertrouwen. Net iets wat zo typerend zou moeten zijn voor de Mannschaft. Een afstraffing werd het niet, zoals vele Duitsers vreesden. Maar ze verloren wel voor het eerst ooit hun groepsmatch op een EK. En dat in een groep met ook Portugal...”

Volledig scherm © Photo News