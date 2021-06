LIVE. Wereldgoal van Schick! Tsjechische spits pakt uit met doelpunt van toernooi tegen Schotland

Schotland stond vorig jaar twee keer tegen over Tsjechië in de groepsfase van de Nations League. Het team van Steve Clark haalde het toen twee keer: thuis werd het 1-0, in Tsjechië 1-2. Schotland haalde twee keer eerder de eindronde van het EK,maar zowel in 1992 als in 1996 werden ze pas derde in de groepsfase. Bij de Schotten begint Jack Hendry (KV Oostende) in de basis.