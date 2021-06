LIVE. Wat een ommekeer! Na strafschopmisser bij Zwitserland scoort Benzema 2 keer in 2 minuten

Rode Duivels De ‘bromance’ tussen gouden duo Lukaku en De Bruyne gaat ver terug: “Ik kan Kevin álles zeggen”

22 juni De handshake mocht weer bovengehaald. Romelu Lukaku (28) en Kevin De Bruyne (29) leidden de Rode Duivels gisteravond eigenhandig naar een 0-2-overwinning in de laatste EK-groepsmatch tegen Finland. ‘KDB’ geeft aan, ‘Big Rom’ werkt af - that’s how it goes. Of hoe ze elkaar blindelings begrijpen, op én naast het veld. “Met Kevin heb ik de beste band.”