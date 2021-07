LIVE. Tsjechen groeien in match na vroege openingsgoal Delaney: Schmeichel redt 1-1 nadat hij zelf in de fout ging

EK Voetbal EK van Oekraïense spits Besedin zit erop na tackle die voor discussie zorgde: was dit rood of niet?

1 juli Het EK van Artem Besedin zit erop. De Oekraïner moest gisteren in de achtste finale tussen Zweden en Oekraïne geblesseerd van het veld na een tackle van Marcus Danielson. De referee gaf na tussenkomst van de VAR rood. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens was. Verder onderzoek moet duidelijkheid schenken over de ernst van de blessure, een kruisbandletsel is niet uitgesloten.