LIVE. Sommer duwt kopstoot Moore uit doel, Zwitserland reageert meteen met hakje Schär

Belgische acrobaat zal te zien zijn op openingsce­re­mo­nie van EK voetbal

10 juni Het EK voetbal start op vrijdag 11 juni in Rome met de openingsmatch tussen Turkije en Italië. Maar ook al voor de aftrap zal een Belg voor spektakel zorgen. Acrobaat Nils Valkenborgh zal te zien zijn in de openingsceremonie. Voor de act zal hij als een vliegende drummer over het stadion zoeven.