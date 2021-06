LIVE. Poulsen haakt geblesseerd af bij de Denen, Dolberg moet voor de doelpunten zorgen tegen Wales

EK voetbal Onze man die de toplanden op dit EK volgt over Portugal: “Zouden Ronaldo en Lukaku ook zoveel liefde voor mekaar tonen?”

24 juni Een publiek dat harder juichte voor de doelpunten in München dan die vier van Portugal en Frankrijk samen. Een wedstrijd die de geschiedenis in zal gaan als de liefdesmatch tussen Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. CR7 maakt zich klaar voor een record tegen de Rode Duivels. Kristof Terreur, onze man die op dit EK de toplanden volgt, blikt terug op de vermakelijke clash in Boedapest én schat de Portugezen in.