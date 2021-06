LIVE. Portugal kan overwicht nog niet verzilveren, Ronaldo mist enorme kans op slag van rust!

EK Voetbal Denen starten met vertrouwen aan EK: “Hebben amper verloren afgelopen drie jaar”

11 juni Denemarken begint zaterdag aan het EK tegen Finland (18u) in groep B, dezelfde groep als België. De Denen spelen hun drie wedstrijden in de groepsfase in het eigen Parken Stadion in Kopenhagen. “Het is geweldig om thuis te spelen”, zei Christian Eriksen vandaag in een persconferentie. “We hebben de laatste drie jaar bijna geen wedstrijden verloren. We zijn moeilijk te verslaan en dat geeft ons vertrouwen.”