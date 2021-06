LIVE. Pakt Spanje na draw op speeldag één wel de drie punten tegen Polen?

EK voetbal Heeft Ronaldo trend gezet? Pogba neemt flesje Heineken weg tijdens persbabbel

16 juni Een trend? In navolging van Cristiano Ronaldo en zijn Coca-Cola-flesjes was ook Paul Pogba niet helemaal tevreden met zijn keuze aan drank. Na de match tegen Duitsland stopte de 28-jarige Fransman een flesje Heineken weg. Pogba, volgens ingewijden een toegewijde moslim, drinkt geen alcohol en had dus liever ook geen biertje in het gezichtsveld. Het ging overigens wel om een flesje Heineken 0.0, zonder alcohol dus.