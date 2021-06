LIVE. Oranje schrok twee keer flink op tegen Noord-Macedonië, maar gaat wel rusten met marge na snelle counter

Time-out Waanzinni­ge beelden: ladderzat­te Schot knalt tegen motor aan, maar zet zijn tocht gewoon verder

19 juni Gisteren knokte Schotland zich tegen Engeland naar een verdiend punt in de ‘Battle of Brittain’, maar de kans is klein dat de Schot die de hoofdrol speelt in bovenstaande video die knappe prestatie van zijn land nog bewust heeft meegemaakt. Op de amateurbeelden (die werden gemaakt voor de aftrap) is te zien hoe hij duidelijk onder invloed over straat loopt, tegen een motor aan knalt en vervolgens zijn weg verderzet alsof er niks is gebeurd. De bestuurder van de tweewieler blijft verbouwereerd achter...