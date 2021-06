LIVE. Mooi volk op de tribunes van Wembley. Lossen de Engelsen de hoge verwachtingen meteen in?

EK Voetbal Duitsland, “dat zéker een gevaarlij­ke outsider is”, doorge­licht: “De terugkeer van Müller zal veel invloed hebben”

11 juni Er is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Vandaag laat Nico Van Kerckhoven, die zeven jaar in de Bundesliga speelde, zijn licht schijnen op Duitsland.