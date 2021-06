LIVE. Knotsgekke beelden: gigantische menigte in straten van Boedapest, Puskas Arena met 67.000 fans tot de nok gevuld

EK voetbal De vijfde dans van CR7: een blik op Ronaldo zoals u hem zelden op tv ziet

9:47 Op het EK in Frankrijk logeerden scherpschutters bij hem op hotel. Een velddag in het circus rond Ronaldo, dat vandaag weer de gordijnen opent. Een legende maakt zich op voor zijn vijfde en laatste dans op een Europees landentoernooi. Cristiano Ronaldo (36) zoals u hem zelden leest: “Hij is echt a funny guy.”