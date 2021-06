LIVE. GOAL! Daar is de gelijkmaker: Goretzka knalt de 2-2 voorbij Gulácsi, Duitsland lijkt te ontsnappen

EK voetbal Deense ploegmaats in de wolken na bezoek van Eriksen: “Dit was precies wat we nodig hadden”

19 juni Christian Eriksen heeft gisteren, nadat hij het ziekenhuis mocht verlaten na een succesvolle operatie, zijn ploeggenoten van de Deense selectie een bezoek gebracht op trainingskamp in Helsingor. “Het was fantastisch Christian te zien”, klonk het nadien in koor bij de Deense voetballers.