LIVE. Frankrijk met voorsprong de rust in na vroege owngoal van Hummels

EK voetbal Deense teamdokter diende Eriksen eerste zorgen toe: “Plots viel zijn hartslag weg”

13 juni Christian Eriksen (29) is stabiel - dat is het enige wat telt. De Deense topvoetballer zakte gisteren tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in elkaar en moest gereanimeerd worden. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten én aanvoerder Simon Kjaer stelt Eriksen het gezien de omstandigheden goed.