LIVE. Forsberg dient Polen meteen mokerslag toe, Lewandowksi mist grote kopkans (en dat is geen goed nieuws voor België)

EK voetbal Er schuilt een roofdier in Mbappé, de rapste spits op het EK: “Alleen in een auto raak ik niet vooruit”

20 juni Zijn obsessie voor snelheid gaat ver. In documentaires bestudeert hij de plotse versnellingen van roofdieren, maar er schuilt ook een jachtluipaard in Kylian Mbappé, de rapste aanvaller op dit EK. Aan de hand van getuigenissen gaat uw krant op zoek naar parellellen. Hoe een Franse vedette van 22 graag zijn prooi verrast, maar tot nader order enkel gevaarlijk is op een veld en in de zone 30. “Ik kick op die adrenaline aan hoge snelheid”, zegt Mbappé. “Ik praat er wel eens over met Max Verstappen.” Nu nog leren rijden en leren remmen...