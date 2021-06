LIVE EK. Corona-alarm bij Zweden: Kulusevski test positief - Van de Beek haakt af

Schopt je kind een voetbal door een raam? Dit is waarom je een familiale verzeke­ring nodig hebt

7 juni Maak je als voetganger een manoeuvre waardoor een fietser ten val komt? Steekt je hond plots de weg over, waardoor een auto in de beek belandt? Allemaal zaken waarvoor je aansprakelijk kunt worden gesteld en de schade moet betalen. Gelukkig kan je in dergelijke zaken de tussenkomst inroepen van een ‘familiale verzekering’. Spaargids.be legt uit wat zo’n verzekering inhoudt.