LIVE. Dolberg maakt zijn tweede van de avond, Denemarken kan kwartfinales al ruiken

Een rijzende ster en 'Griekse' ingenieur: wat u nog moet weten over Portugal

24 juni Oké, hij scoorde de twee penalty’s tegen Frankrijk en maakte vijf van de zeven goals op dit EK. Hij is dé ster. Alles draait om Ronaldo. En toch is Portugal, de tegenstander van de Rode Duivels op het EK in de 1/8ste finales, meer dan enkel Cristiano.