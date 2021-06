LIVE. Doelman Hradecky houdt netten voorlopig schoon, hoe lang houden Finnen stand?

EK Voetbal (VR-)optredens van Martin Garrix en Andrea Bocelli, circusacts en vuurwerk: EK officieel op gang getrapt met spectacu­lai­re openingsce­re­mo­nie

11 juni Met Turkije-Italië gaat vanavond het EK voetbal officieel van start. De stem van Andrea Bocelli zorgde voor het eerste kippenveldmoment op EURO2020. Zijn versie van de aria van Giacomo Puccini riep herinneringen op aan het WK in 1990 in Italië. Toen was de song, gezongen door die andere Italiaanse grootheid Luciano Pavarotti, de tune van de uitzendingen op de BBC. De 16.000 aanwezigen in het Stadio Olimpico genoot van de tenor, stijlvol gekleed in een blauw-zwart pak. De Italiaanse voetbaliconen Alessandro Nesta en Francesco Totti trapten de ceremonie in het Stadio Olimpico op gang. DJ Martin Garrix bracht samen met U2-helden Bono en The Edge het anthem van dit EK, ‘We are the People’ – geen onsterfelijke lied zoals Nessun Dorma. Hun optreden werd met een straf VR-filmpje in het Olympisch Stadion geprojecteerd. Bono en co waren er niet bij in Rome. Tussen het muzikale geweld kleurden circusacts de show. De manier waarop de wedstrijdbal op het veld werd gebracht, was anderzijds wel lachwekkend: in een mini-Volkswagen op afstandsbediening. Hieronder vindt u nog eens de knapste beelden van de openingsceremonie terug.