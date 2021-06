LIVE. Denemarken op voorsprong tegen Rusland na knappe goal Damsgaard

Rode Duivels Tegen wie spelen Rode Duivels in 1/8ste finales? Kans weer kleiner dat het topland uit poule F wordt

10:42 Tegen wie spelen de Rode Duivels in de 1/8ste finales? Als de Belgen hun groep winnen, en daar ziet het wel naar uit, dan treffen zij zondagavond (21 uur) in Sevilla één van de beste derdes. Wordt het Zwitserland? Of toch nog een topland uit de ‘groep des doods’? Een handig overzicht.