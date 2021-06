LIVE. De verwachte nieuwe namen bij groepswinnaar Oranje, laatste interland voor 37-jarige Pandev

EK Voetbal Robert Spehar hoopvol gestemd voor do-or-die game van Kroatië: “Eén zege en álles is mogelijk”

18 juni Het scoren zijn ze verleerd, de ‘fighting spirit’ is ver te zoeken. “En toch is die 1-0 op Wembley geen reden tot paniek”, acht Robert Spehar (51). Kroatië is nog steeds tot álles in staat op dit EK.