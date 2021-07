LIVE. Daar is zowaar de gelijkmaker: Bonucci doet het voor Italië!

EK voetbal ‘It’s coming home’, waarheid of pretentie? De mijlpalen van voetbal­gids­land Engeland

10 juli Voetballende supersterren genoeg over het Kanaal. En minstens evenveel mijlpalen. Maar is voetbal echt een Engelse uitvinding? Of is ‘It’s coming home’ puur pretentie? Een eigenzinnig onderzoek.