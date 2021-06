LIVE. Balen voor Spanje! Morata mist strafschop die er kwam na tussenkomst van de VAR

EK voetbal Italiaanse bondscoach van Hongarije pinkt traantje weg na gelijkspel tegen Frankrijk: “Dit is een speciale dag”

19 juni Een emotioneel gelijkspel. Marco Rossi, de Italiaanse bondscoach van Hongarije, pinkte een traantje weg tijdens de persconferentie nadat zijn team wereldkampioen Frankrijk in bedwang hield: 1-1. “Dit is een speciale dag”, zei hij terwijl hij tranen in de ogen kreeg.