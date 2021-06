LIVE. Azpilicueta zet Spanje verdiend op voorsprong tegen Kroatië

EK VOETBAL Zes Franse fans blunderen: vliegen niet naar Boedapest, maar naar Boekarest

23 juni Zes Fransen hebben zaterdag de vergissing van hun leven begaan. Bedoeling was om met honderden landgenoten Les Bleus aan te moedigen in de tweede groepswedstrijd van het EK tegen Hongarije (1-1). Probleem: de zes vlogen niet naar Boedapest, maar naar de Roemeense hoofdstad Boekarest, of zo’n 800 kilometer van het volgelopen Ferenc Puskas-stadion.