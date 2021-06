LIVE. Alweer erg pover Kroatië 0-1 in het krijt tegen Tsjechië, topschutter Schick trof raak vanop de stip

Hoe werkt een defibrilla­tor en kan je ermee sporten op hoog niveau? “Het is een engelbe­waar­der die moet zorgen dat zoiets niet meer gebeurt”

17 juni De Deense voetballer Christian Eriksen (29) zal na zijn hartstilstand op het EK voetbal een defibrillator geïmplanteerd krijgen. Of hij zijn professionele voetbalcarrière hierna zal kunnen verderzetten is nog niet geweten, maar het valt in ieder geval niet uit te sluiten. “Als de hartstilstand werd veroorzaakt door hartritmestoornissen die slechts sporadisch optreden, is sporten op hoog niveau met een inwendige defibrillator niet uitgesloten", legt sportcardioloog Peter Peytchev uit.