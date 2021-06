LIVE. Aangename pot tussen Zweden en Oekraïne: Yaremchuk trapt op Olsen, Isak mikt voorlangs!

EK Voetbal Positieve coronatest Perisic zindert na bij Kroaten: "Shock voor ons allemaal”

27 juni Volgens de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is Ivan Perisic, die in aanloop naar de achtste finale tegen Spanje van maandag op het EK voetbal positief heeft getest op het coronavirus en zeker tien dagen in isolatie moet, stevig aangeslagen na zijn positieve test.