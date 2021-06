LIVE (21u). Frankrijk en Duitsland betwisten eerste topper van EK

EK voetbal Italië, waar sinds ‘het debacle van 2018' een frisse wind waait, doorge­licht: “Insigne kan een sensatie worden”

11 juni Dat België één van de favorieten is om het EK te winnen, is wel duidelijk. Maar hoe zit het met de andere toplanden? Walter Baseggio (42) schat de kansen van Italië in, dat vanavond het EK opent tegen Turkije. De ex-speler van Anderlecht heeft roots in de Laars, voetbalde er zelf én volgt de Serie A op de voet als co-commentator bij Eleven Sports.