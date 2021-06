LIVE (21u). De hoogst vervelende statistiek waar Cristiano straks wil mee afrekenen tegen Frankrijk

EK voetbal Of er wijzigin­gen zullen zijn bij Nederland? Dit briefje verraadt alvast van wel

21 juni Frank de Boer kiest er ondanks de zekerheid over groepswinst niet voor om zijn spelers rust te geven in de overbodige wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Hij kondigde twee wissels aan — nu ja, hij liet een briefje rondslingeren waarop twee wissels te zien zijn. Malen en Gravenberch komen aan de aftrap. De Nederlandse bondscoach wil Oranje niet uit zijn elan halen en als het even kan nog wat dingen verbeteren.