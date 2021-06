LIVE (18u). Winnen Zwitsers van Turkije? Rode Duivels zullen match aandachtig volgen

Kennisma­king met Nicolò Barella, de ‘Radja van de Squadra’ en het babbelzie­ke ruzie­maatje van Lukaku

16 juni Hij zorgt voor bruis in het spel van Italië. Hij is het ruziemaatje van ‘Big Rom’. En Radja Nainggolan herkent in hem Radja II. Een kennismaking met Nicolò Barella (24). Babbelzieke middenvelder die het spreekkoor ‘wij willen elf Barella’s’ wel erg letterlijk neemt. “We zijn allemaal gek in de kop.”