LIVE (18u). Herpakt Kroatië zich tegen Tsjechië in groep D?

EK voetbal Vriendin Eriksen ging door een hel: Sabrina dacht dat haar partner overleden was, tot ploegmaat Schmeichel verlossend nieuws bracht

14 juni Paniek. Huilend langs de zijlijn. Sabrina Kvist Jensen, de 28-jarige vriendin van Christian Eriksen en moeder van zijn twee kinderen, ging zaterdagavond door een hel. De Deense zat in het stadion toen haar partner op het veld een hartstilstand kreeg en in elkaar zakte. Ze dacht dat hij overleden was. Doelman Kasper Schmeichel bracht uiteindelijk verlossend nieuws. “Hij ademt.”