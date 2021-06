LIVE (15u). Kan Finland ook winnen tegen Rusland op het EK?

EK Voetbal Maakt Rüdiger na De Bruyne een nieuw slachtof­fer? Duitser lijkt Pogba in de rug te bijten

15 juni Heeft Antonio Rüdiger na Kevin De Bruyne een nieuw slachtoffer gemaakt? Op uiterst vreemde beelden is te zien hoe de Duitse verdediger Paul Pogba in de rug lijkt te bijten. Pogba maakt veel misbaar, maar zowel de ref als VAR zagen geen graten in het incident.