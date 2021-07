“Leugenaar!”: opgewekte Chiellini duwt en geeft Spanje-kapitein Alba een tik op de kaak tijdens toss voor de penaltyreeks

Italië had de strafschoppenreeks tijdens de toss al gewonnen, zo leek het wel. Terwijl bij iedereen de zenuwen strak gespannen stonden, trok aanvoerder Chiellini doodleuk met een enorme glimlach richting de scheidsrechters en Spanje-aanvoerder Jordi Alba voor de toss. “Kop is voor de Italianen, munt is Spanje”, aldus ref Felix Brych. Alleen: op het moment dat de munt viel, wezen beide aanvoerders naar hun kant. “Leugenaar”, riep Chiellini naar Alba. “Ik heb de toss gewonnen.” Hij gaf zijn collega een ferme, enigszins vriendschappelijke duw om hem daarna een tik op de kaak te geven. De scheidsrechter deed de toss uiteindelijk over, in het voordeel van... Chiellini. Er volgde een innige knuffel. Chiellini amuseerde zich schijnbaar, Jordi Alba kon er iets minder mee lachen. Italië plaatste zich uiteindelijk voor de EK-finale na een strafschopmisser van de onfortuinlijke Álvaro Morata en de beslissende elfmeter van Jorginho.