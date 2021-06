Kjaer als held: aanvoerder maakte eerst tong vrij van Eriksen en troostte nadien huilende echtgenote

EK voetbalSimon Kjaer speelde een belangrijke rol tijdens de reanimatie van Christian Eriksen. Eerst had de aanvoerder van Denemarken de goede reflex om de tong van de 29-jarige sterspeler vrij te maken, nadien riep hij zijn ploegmaats op om een muur te vormen rond Eriksen en troostte hij de huilende echtgenote van de middenvelder. De toestand van Eriksen is inmiddels stabiel.

Eén toeschouwer was in het Parken Stadion logischerwijze nog meer in paniek toen Christian Eriksen neerzeeg in het EK-duel tussen Denemarken en Finland. Sabrina Kvist Jensen, sinds 2012 samen met Eriksen, was aanwezig in Kopenhagen en zag in minuut 43 hoe haar partner plots tegen de grond ging. Ze daalde tijdens de reanimatie in paniek de tribunes af en liep het veld op. Ze werd meteen opgevangen door aanvoerder Simon Kjaer, net als doelman Kasper Schmeichel en bondscoach Kasper Hjulmand.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Kjaer was even voordien ook de eerste die te hulp schoot bij Eriksen zelf. De verdediger had meteen door dat de situatie penibel was en had de goede reflex om zijn tong vrij te maken. Belangrijk om verstikking te vermijden. Vervolgens vroeg de kapitein aan zijn ploegmaats om een soort muur te vormen rond Eriksen zodat hij de nodige privacy kreeg en ook de steun voelde van zijn medespelers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Scanderende fans

Nadat Eriksen op een brandcard en met de ploegmaats rondom hem van het veld werd gedragen, kregen de circa 16.000 fans in het stadion het bericht om op hun plek te blijven zitten. Wat volgde was een indrukwekkende steunbetuiging aan het adres van de 29-jarige middenvelder van Inter. ‘Christian” klonk het aan de ene kant van het stadion. ‘Eriksen’ repliceerden de fans die aan de overzijde zaten.

De supporters en bij uitbreiding de hele voetbalwereld werd wat later gerustgesteld. De toestand van Eriksen is stabiel. Hij ligt in het Rijkshospitaal van Kopenhagen, is wakker en kan praten met de dokters.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.