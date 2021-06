Kasper Schmeichel, die Eriksen al in het ziekenhuis bezocht, is scherp voor UEFA: “In een positie gebracht die ik niet eerlijk vind”

EK voetbalKasper Schmeichel (34) is niet te spreken over het feit dat Denemarken-Finland uitgespeeld werd, amper enkele uren nadat Christian Eriksen (29) een hartstilstand kreeg. Dat vertelde de doelman deze ochtend tijdens een persconferentie. “We zijn in een positie gebracht die ik niet eerlijk vind.” Schmeichel en kapitein Kjaer bezochten Eriksen intussen ook in het ziekenhuis.

“Dat wij Christian al konden gezien, is het belangrijkste”, begon Schmeichel op de persconferentie. “Het was verdomd goed om hem te zien glimlachen en zijn stem te horen. Hij was gewoon zichzelf. Het heeft me enorm geholpen om te zien dat Christian in orde is. We praatten over van alles en nog wat. Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat.” Eriksen is stabiel, maar moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven ter observatie.

Schmeichel was, samen met aanvoerder Simon Kjaer, de man die Eriksens vriendin Sabrina gerust stelde. “Dat zij dit allemaal zag gebeuren, was het moeilijkste van allemaal. Ik dacht meteen aan Christians familie.”

Quote Dat Kjaer en ik helden zijn? Neen, we deden wat we moesten doen Kasper Schmeichel

“Een ploegmaat zien vechten voor het leven is verschrikkelijk. Het heeft me erg geraakt. Dat Kjaer en ik helden zijn? Neen, we deden wat we moesten doen, zonder na te denken. Het was iets heel natuurlijks. De enige echte helden zijn de dokters die Christian hebben gered. Wij zijn maar profvoetballers, maar deze dokters wijden hun leven aan het redden van mensen. Dat ze het onder die druk konden doen... Ik kan niet beschrijven hoeveel bewondering ik voor hen heb. Dat ze hem terug konden brengen, is een wonder. Ik ben dankbaar dat Christian er nog is. En ik ben dankbaar dat ik deel uitmaak van dit team. Hier werken fantastische mensen, denk maar aan onze aanvoerder en coach, die allebei van aanpakken weten.”

Twee keuzes

De coach van Denemarken, Kasper Hjulmand, gaf gisteren al aan dat het geen goed idee was de wedstrijd tegen Finland nog dezelfde avond uit te spelen. “We hadden de bus moeten opstappen en naar het hotel gaan”, zei Hjulmand eerder.

Schmeichel trad zijn trainer bij en haalde in één adem uit naar de UEFA. “We zijn in een positie gebracht die ik persoonlijk niet eerlijk vind. We hadden maar twee keuzes: dezelfde avond de wedstrijd afwerken, of zondag om 12 uur terugkeren naar het stadion om te spelen. Er is veel te snel beslist over wat er met de match moest gebeuren. In zo’n uitzonderlijke situatie moeten ze de regels even aan de kant schuiven en een dag wachten alvorens een beslissing te nemen. Het vereiste waarschijnlijk iemand met een hogere functie om dat duidelijk te maken. Maar goed, we hebben de wedstrijd diezelfde avond nog uitgespeeld. Het is nu gebeurd, hopelijk leren ze hier van.”

Schmeichel sloot af door iedereen te bedanken voor de steun. “We hebben waanzinnig veel steun gekregen, uit Denemarken maar ook uit heel de wereld. Dat is een enorm motiverend. Het had veel erger kunnen aflopen, maar dit moeten we proberen omzetten naar iets positiefs.”

Denemarken speelt donderdag om 18u tegen de Rode Duivels.

