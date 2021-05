Karim Benzema over terugkeer bij Frankrijk: “Na drie minuten was het weer zoals vroeger met Deschamps”

EK VoetbalHet was dé verrassing in de EK-selectie van Frans bondscoach Didier Deschamps. Na zes jaar afwezigheid mag Karim Benzema (33) straks opnieuw het shirt van de nationale ploeg aantrekken. In een exclusief interview met L’Equipe praat Benzema een eerste keer over zijn veelbesproken comeback. “Ik heb me altijd ‘un Bleu’ gevoeld.”

Vorige week dinsdag, rond 20u20, zat ook hij vol spanning voor de televisie. Karim Benzema wist naar eigen zeggen zelf niet dat Didier Deschamps hem voor het eerst sinds 2015 weer bij ‘Les Bleus’ zou halen. “Ik raakte zelf die dag alleen wat nerveus door de geruchten die begonnen aan te zwengelen. Ik kreeg berichten van heel veel mensen die hoopten dat ik erbij zou zijn. Maar ik heb, net als iedereen, thuis gekeken. In Madrid. Toen mijn naam viel, was ik héél gelukkig en trots. Ik moest meteen terugdenken aan alle momenten waarop ik de voorbije jaren ben blijven hopen op deze selectie. Dat is ook de reden dat ik op mijn Instagram-profiel altijd ‘joueur de l’équipe de France’ heb laten staan. Ik heb me altijd ‘un Bleu' gevoeld, net omdat ik kon en wou opgeroepen worden. Ik wist dat ik deze groep iets kon bijbrengen.”

Zes jaar lang werd Benzema geweerd uit de Franse nationale ploeg door zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid geeft toe dat de voorbije jaren soms lastig waren, maar hij probeerde steeds het hoofd hoog te houden. “Zeker in het begin. Het was vooral lastig wanneer bij Real haast iedereen richting zijn nationale ploeg vertrok en ik in Madrid moest blijven. Ik moest trainen met de reserves en de jeugd. Maar ik mocht niet opgeven, ik wist dat mijn moment op een dag zou komen. Het is door deze moeilijke momenten dat ik fysiek en vooral mentaal sterker ben geworden.”

Een openhartig gesprek met bondscoach Deschamps brak het eerste ijs richting een EK-selectie. Benzema zegt zelf dat die babbel veel deugd deed, maar een oproepingsbrief verwachtte hij hoe dan ook niet. “We hadden elkaar niet meer gezien sinds mijn laatste selectie in 2015. Na drie minuten leek alles opnieuw zoals vroeger. We hebben elkaar veel dingen verteld, zowel over voetbal als over het leven. Dingen die we al lange tijd kwijt moesten. Het was een goeie uitleg, met belangrijke woorden. Maar tijdens ons gesprek heeft Deschamps me nooit gezegd dat hij me zou meenemen naar het EK. Ik vond alleen dat we samen een grote stap in de goede richting hadden gezet. En dat ik nog harder zou werken om mijn doel te bereiken: terugkeren.”

Daarin is Benzema nu geslaagd. Met welk gevoel en ambitie keert de Fransman terug naar de nationale ploeg? Andere sterren als Mbappé en Griezmann wil hij alvast niet in de schaduw zetten. “Ik ben niet terug om iemands plaats af te pakken. Zij hebben op het WK al getoond dat ze een winnend team zijn. Ik wil alleen iets toevoegen aan deze groep met mijn kwaliteiten. En ik weet hoe dat moet.”

Frankrijk blaast woensdag verzamelen in Clairefontaine om de EK-voorbereiding te starten. Les Bleus spelen in de groepsfase tegen Duitsland (15 juni in München), Hongarije (19 juni in Boedapest) en Portugal (23 juni in Boedapest).

