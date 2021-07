‘It’s coming home’, waarheid of pretentie? De mijlpalen van voetbalgidsland Engeland

EK voetbal Selectie en parcours vergeleken met Rode Duivels: waarom Engeland wél opnieuw in halve finale staat

5 juli ‘Football’s coming home’. Engeland droomt luidop dat de trofee straks huiswaarts komt. Zijn aanstormende generatie doet waar de bronzen Rode Duivels niet in slaagden: twee halve finales op rij. Is dat een speling van het lot? Geluk? Of toch weelde? We gooien de selecties en hun parcours in de balans: Duivels versus Drie Leeuwen.