Italië, waar sinds ‘het debacle van 2018' een frisse wind waait, doorgelicht: “Insigne kan een sensatie worden”

EK voetbalDat België één van de favorieten is om het EK te winnen, is wel duidelijk. Maar hoe zit het met de andere toplanden? Walter Baseggio (42) schat de kansen van Italië in, dat vanavond het EK opent tegen Turkije. De ex-speler van Anderlecht heeft roots in de Laars, voetbalde er zelf én volgt de Serie A op de voet als co-commentator bij Eleven Sports.

Waarom moet je naar Italië kijken?

“Voor de jeugd”, vindt Walter Baseggio. “In 2018 miste Italië het WK — een enorm debacle. Nadien werd Roberto Mancini aangesteld en die besefte dat er nood was aan verjonging. Met Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci bleven achterin twee broodnodige steunpilaren over, maar voor het overige is er héél veel jong bloed bijgekomen. Net als in het verleden bij zijn clubs werkte Mancini toe naar een goeie mix van ervaring en jeugdig enthousiasme. En die heeft hij echt wel gevonden, de mayonaise begint te pakken. De Italianen zijn weer trots op hun ploeg. Anders dan bij bijvoorbeeld Conte wordt er ook zeer mooi gevoetbald en dat geeft de burger moed.”

“En dan vergeet ik nog iets. Mensen moeten zeker tijdig inschakelen voor de matchen van de Squadra. Geen land brengt z’n volkslied met meer passie dan de Italianen. Iederéén, piepjong tot stokoud, kan Fratelli d’Italia van voor naar achter meebrullen. De spelers ook, hoor, let er maar op. (lacht)”

Waar ligt de sterkte van de ploeg?

“De fundamenten zijn zeer stevig. Doelman Gianluigi Donnarumma heeft een speciaal karakter, maar Gigi is vooral een zeer goeie keeper. Hij is de ideale vervanger van Gianluigi Buffon. Donnarumma is nog altijd maar 22, maar draait al jaren mee én heeft de tandem Chiellini (36)-Bonucci (34) voor zich. Die twee hebben al héél wat oorlogen gewonnen.”

Quote De kern is breed genoeg om bepaalde problemen op te vangen Walter Baseggio

“En ook het middenveld is zeer sterk. Jorginho won met Chelsea de Champions League en Nicolò Barella (Inter) behoorde tot de betere spelers van de Serie A dit seizoen. Marco Verratti (knieblessure, red.) mist zeker de eerste match, maar met Manuel Locatelli staat een jonge en zéér goeie vervanger klaar. Locatelli maakte indruk bij Sassuolo en lijkt op weg naar een toptransfer. De kern is breed genoeg om bepaalde problemen op te vangen.”

Volledig scherm Manuel Locatelli moet Verratti (voorlopig) vervangen. © Photo News

Waar liggen de zwakheden van de Squadra?

“’t Is raar om te zeggen, maar defensief kan het misschien wat secuurder. Italië geeft best veel kansen weg, omdat er zeer offensief gespeeld wordt. Mancini speelt meestal met Alessandro Florenzi (PSG) en Leonardo Spinazzola (AS Roma) als vleugelverdedigers. Maar dat zijn eigenlijk bijna aanvallende wingers. Offensief zorgen ze zo vaak voor een overtal, maar verdedigend komt Italië daardoor soms een mannetje tekort. Ook omdat de middenvelders allemaal graag aanvallen. Zeker tegen de toplanden zullen ze moeten waken over het evenwicht. En ook belangrijk: ze openen het EK tegen Turkije, dat ook weer boven water is gekomen. Als je die match meteen verliest...”

Volledig scherm Leonardo Spinazzola. © Photo News

Wie wordt de revelatie van de ploeg?

“Domenico Berardi. Zijn naam doet waarschijnlijk bij velen nog geen belletje rinkelen, maar afgelopen seizoen ontplofte hij volledig bij Sassuolo (17 goals en 8 assists in de Serie A, red.). Mancini is fan van hem en ik verwacht dat Berardi komende maand bewijst waarom. De rechtsbuiten van 26 is energiek, staat stevig op z’n benen en weet de goal staan. Een zeer interessante combinatie. Heel wat topclubs uit binnen- en buitenland volgen hem.”

De typeploeg van Italië:

Volledig scherm De typeploeg van Italië. © Photo News, EPA, Belgaimage, getty

Wie wordt Europees kampioen?

“België! Het is nu of nooit, en we moeten erin geloven. Frankijk wordt de belangrijkste concurrent, maar zij zitten met een zeer lastige groep. Bij de Rode Duivels krijgen de sterkhouders wat meer tijd om op toerental te komen. En we nemen de ervaringen van de eerdere toernooien mee. We zullen niet dezelfde fouten maken als tegen Frankrijk in 2018.”

Wie wordt topschutter?

“Velen denken waarschijnlijk aan een Fransman, maar ik twijfel daar sterk aan. In hun ‘groep des doods’ (met Duitsland, Portugal en Hongarije, red.) gaan ze het niet simpel hebben. Daarom zeg ik: Romelu Lukaku. Hoe hij speelde tegen Kroatië. (blaast) Romelu heeft zich fantastisch ontwikkeld in Italië. Hij is klaar voor een hoofdrol.”

Volledig scherm Romelu Lukaku. © Photo News

Wie wordt de beste speler van het toernooi?

“Ik geloof heel erg in Kylian Mbappé (PSG). Als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi stoppen, zal hij in hun voetsporen treden. Hij is verschrikkelijk snel, scoort met de ogen toe én is ook een echte winnaar. Hij zal alles winnen wat er te winnen valt. En ook van Lorenzo Insigne (Napoli) verwacht ik heel veel. Hij zit in bloedvorm en kan één van de sensaties van het EK worden. Zijn stilstaande fases zijn geweldig en hij scoort ook makkelijk. Als Italië goed uit de startblokken schiet en Insigne vertrouwen tankt in de poules, zal hij knallen in de knock-outfase.”

Volledig scherm Lorenzo Insigne. © Photo News

