Italië waant zich al Europees kampioen: “We hebben echt even een megafeestje nodig”

Is it coming home or is it going to Rome? In Londen en omstreken mogen ze dan al met bakken zelfvertrouwen naar de EK-finale van zondagavond toeleven, in de laars is het geloof in winst zeker niet minder groot. "Na anderhalf jaar coronamiserie doet het ons ook deugd om nog eens positief in het nieuws te komen", zegt Daniele Bellini, stadionomroeper van Napoli en goede vriend van Rode Duivel Dries Mertens.