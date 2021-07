Italiaanse iconen over de clash tegen de Rode Duivels: “Portugal zou een moeilijkere tegenstander geweest zijn”

EK voetbalDe Rode Duivels staan straks tegenover Italië in de kwartfinale van het EK voetbal . Van Fabio Cannavaro tot Dino Zoff: enkele iconen van de Squadra blikken vooruit op het duel. “Het spijt me voor De Bruyne, maar wij hopen dat hij niet fit raakt.”

Fabio Cannavaro: “België is een volwassen team”

Voormalig topverdediger Fabio Cannavaro gaf in een interview met de Gazzetta dello Sport aan dat de Italianen “op een kruispunt staan”. “Italië moet tegen België haar mooie spel combineren met een resultaat. En daar heb je een beetje geluk bij nodig”, zei Cannavaro, die in 2006 als aanvoerder met Italië wereldkampioen werd. “Italië kan in München enkel winnen als het een grootse match speelt”, ging de intussen 47-jarige coach van het Chinese GZ Evergrande verder. “België is een zeer volwassen team en één van de favorieten voor de titel.”

Voorin bij de Duivels loopt met Romelu Lukaku de steraanvaller van Italiaans kampioen Inter. Maar Cannavaro heeft vertrouwen in de capaciteiten van verdedigers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. “Zij hebben in de Serie A al laten zien hoe je Lukaku kan afstoppen. Hij kon in het voorbije seizoen in vier officiële wedstrijden met Inter maar één keer scoren tegen Juventus.”

Gianluca Zambrotta: “België is een te vrezen tegenstander”

Ook Gianluca Zambrotta kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen met Italië. Het Azzurri-icoon speelde het grootste deel van z'n carrière bij Juventus, maar kwam ook uit voor FC Barcelona en AC Milan. De voormalige vleugelverdediger kijkt uit naar de kwartfinale tegen de Rode Duivels. “België heeft een technische ploeg. Met Lukaku, De Bruyne, de gebroeders Hazard en Courtois loopt er veel kwaliteit rond", luidt het in de Gazzetta dello Sport.

“De Belgen behoren op papier tot dé grote favorieten op het EK, maar dat wil niets zeggen. We hebben intussen gezien dat veel kleppers vroegtijdig werden uitgeschakeld. België is hoe dan ook een te vrezen tegenstander, maar het is zeker mogelijk dat Italië aan het langste eind trekt. En hoe we Lukaku gaan opvangen? Met dank aan het duo Chiellini en Bonucci. Ze hebben zó veel ervaring...”

Antonio Conte: “We kunnen België op de flanken in de problemen brengen”

Antonio Conte leidde vorig seizoen Inter naar de titel in Italië en had dat voor een groot stuk te danken aan topschutter Romelu Lukaku. Hij kent de aanvalsleider van de Rode Duivels dus erg goed. “Lukaku is een natuurkracht”, zegt Conte in de Gazzetta dello Sport. “Hij doet het alleen. Maar ik vind het warm water niet uit als ik zeg dat de aan- of afwezigheid van De Buyne en Hazard het evenwicht kunnen wijzigen.”

Italië start volgens Conte met gelijke kansen tegen België. “We kunnen het hen heel moeilijk maken, de match winnen en doorstoten”, meent hij. Tegelijk onderstreept de voormalige trainer van de Azzurri, die in 2016 op het EK met Italië van België won (2-0), dat de Rode Duivels “individueel en collectief een sterke ploeg vormen”.

In de achtste finale tegen Portugal vond hij de nummer 1 op de FIFA-ranking wel niet overtuigen. “Ik heb veel appreciatie voor het werk van hun coach. Martínez heeft het de voorbije jaren goed gedaan, maar de prestatie tegen Portugal overtuigde mij niet helemaal, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. We kunnen hen op de flanken zeker in de problemen brengen.”

Marcello Lippi: “Mijn waardering voor de Rode Duivels is zeer groot”

Marcello Lippi is een autoriteit in het trainersgild en het Italiaanse voetbal. De Italiaan won onder meer de Champions League met Juventus en werd in 2006 wereldkampioen met de Squadra. “België is één van de sterkste ploegen ter wereld. In alle opzichten. (Somt op) Technisch, tactisch, fysiek… België heeft het totaalpakket. Mijn waardering voor de Rode Duivels is dus zeer groot”, klonk het in een gesprek met onze krant.

“Of we bang zijn van Lukaku? Neen, dat zijn we niet. We hebben wél een grote waardering voor Lukaku. Er is respect voor wat hij doet en kan. Sinds zijn komst naar Italië heeft hij heel veel indruk gemaakt. Lukaku is op een niveau beland dat hij zijn voet naast die van de grootste voetballers ter wereld kan zetten. We schatten hem bijzonder hoog in. Maar angst… Neen.”

Lippi verwacht een mooie kwartfinale. “Ik kan niet zeggen wie er zal winnen, maar jullie gaan wel ernstig moeten rekening houden met de Italianen. Ach, jullie zullen hen niet onderschatten. Zo zitten de Belgen niet in mekaar en dat is slim. Of ik goede raad heb voor Martínez? Daar ga ik niets op zeggen. Ik hoef hen niet wijzer te maken. Mister Martínez is een prima coach, hij is altijd goed voorbereid. Wees gerust, hij zal het nodige al weten. Mijn aanwijzingen heeft hij echt niet nodig.”

Fabio Capello: “Portugal zou een moeilijkere tegenstander geweest zijn dan België”

Italiaans topcoach Fabio Capello heeft vertrouwen in een goede afloop voor de Squadra. “België lijkt me geen ploeg die speelt met open vizier, ze rekenen vooral op Lukaku”, klonk het bij Radiouno. “Het spijt me voor De Bruyne, maar wij hopen dat hij niet fit raakt. Want hij maakt het verschil.”

“Het zal geen makkelijke wedstrijd worden”, vervolgde Capello, die in het verleden aan het roer stond bij AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Daarnaast was hij bondscoach van Engeland en Rusland. “Ik denk dat we het tegen Portugal heel wat moeilijker zouden hebben. Hun techniek had ons in de problemen kunnen brengen. Nu maken we kans om door te gaan.”

Giuseppe Bergomi: “Tielemans gaat belangrijke rol spelen”

Giuseppe Bergomi veroverde in 1982 de wereldtitel met Italië, daarnaast speelde hij maar liefst 754 wedstrijden voor Inter. Bergomi, een levende legende van de huidige club van Lukaku, zegt dat de kwartfinale tegen België een serieuze test wordt voor Italië. “Op het middenveld wordt de strijd tussen Jorginho en Tielemans cruciaal”, vertelt hij bij La Dernière Heure. “Als ze erin slagen om hun spelniveau te verhogen, dan zal dat de tegenstander pijn doen. Jorginho en Tielemans zullen een belangrijke rol spelen.”

“Italië zal zich niet constant terugtrekken tegen België. Portugal rekende alleen op z'n aanvallers in de achtste finales, de Italianen zullen meer infiltreren. De Rode Duivels hebben dan weer een fantastische generatie. Daar moeten ze nu van profiteren, want de meeste spelers zitten op het hoogtepunt van hun potentieel. Nu moeten ze hopen dat De Bruyne en Hazard fit raken...”

Dino Zoff: “Italië moet geen schrik hebben van België”

De legendarische doelman Dino Zoff vond de Belgen weinig indruk maken in de achtste finales. “We moeten geen schrik hebben van de Rode Duivels. Portugal had een zwaardere tegenstander geweest", klonk het bij de Italiaan, die elf jaar voor Juventus speelde en nog steeds geboekstaafd staat als de oudste speler ooit die de wereldbeker won. Zoff pakte op 40-jarige leeftijd met La Squadra Azzurra de oppergaai op het WK van 1982 in Spanje.

“België wordt uiteraard geen makkelijke tegenstander”, vervolgde hij bij de RAI. “Al kunnen zij misschien niet rekenen op Kevin De Bruyne. En zijn aan- of afwezigheid valt niet te onderschatten.”

