Italiaans duo of Engels trio kan na Champions League ook EK in hetzelfde seizoen winnen: deze ‘lucky few’ deden het hen voor

EK VoetbalDe Champions League of Europacup I en het EK voetbal in één seizoen winnen: een straffe dubbelslag, voorlopig enkel weggelegd voor een select kransje. Al maken enkele Chelsea-spelers weldra hun intrede tot dat clubje: ofwel de Italianen Jorginho en Emerson, ofwel de Engelsen Mount, James en Chilwell, door zich met hun land tot Europees kampioen te kronen. Daarmee zouden ze in de voetsporen treden van dit twaalftal.

2016: Cristiano Ronaldo en Pepe (Real Madrid en Portugal)

In 2016 pakte Real Madrid zijn eerste van drie opeenvolgende Champions League-triomfen. In de finale tegen stadsgenoot Atlético zette Cristiano Ronaldo tijdens de penaltyreeks de beslissende strafschop om. Cristiano’s landgenoot Pepe stond toen ook 120 minuten tussen de lijnen. Ze speelden meer dan 300 wedstrijden samen voor club en land, en pakten daarin 13 prijzen.

Eén daarvan was het EK 2016 in Frankrijk, waar Éder in de verlengingen van de finale het beslissende doelpunt maakte tegen gastland Frankrijk. Ook toen stond Pepe 120 minuten op het veld, in tegenstelling tot CR7. Die moest na amper 25 minuten al geblesseerd naar de kant, maar u herinnert zich vast nog hoe hij zich langs de lijn tot een tweede bondscoach ontpopte.

Volledig scherm Pepe en Ronaldo wonnen in 2016 het EK met Portugal. © AP

2012: Fernando Torres en Juan Mata (Chelsea en Spanje)

Invallers Fernando Torres en Juan Mata troffen in de EK-finale van 2012 allebei raak voor Spanje, om de zege tegen Italië uit te diepen naar 3-0 en 4-0. Anderhalve maand eerder hadden de twee Spanjaarden met Chelsea ook al de Champions League gewonnen. Torres kwam in de finale tegen Bayern München opnieuw als invaller in actie, Mata maakte de 90 minuten en de verlengingen vol. Even leek die laatste nog op weg om de antiheld te worden toen hij de eerste elfmeter van The Blues in die strafschoppenreeks miste, maar Chelsea haalde het nog met 3-4 na penalty’s.

Volledig scherm Juan Mata valt Fernando Torres in de armen tijdens de EK-finale van 2012. © REUTERS

2000: Nicolas Anelka en Christian Karembeu (Real Madrid en Frankrijk)

Dit duo kwam niet in actie tijdens de door Frankrijk gewonnen EK-finale van 2000 tegen Italië. Op het hele toernooi in België en Nederland speelde Christian Karembeu alleen de laatste groepswedstrijd tegen Nederland. Nicolas Anelka miste dan weer alleen de eindstrijd en verscheen zelfs drie keer aan de aftrap, waaronder in de halve finale tegen Portugal.

Eerder dat seizoen kwam verdedigende middenvelder Karembeu ook niet in actie tijdens de Champions League-finale. Spits Anelka startte wel voor Real Madrid in de 3-0-zege tegen Valencia. Hoewel hun bijdrage niet zo groot is als die van de Portugese en Spaanse duo’s hierboven, prijkt de dubbelslag CL-EK toch ook maar mooi op hun palmares.

Volledig scherm Nicolas Anelka (links) met Franck Ribéry bij de Franse nationale ploeg op het WK in 2010. © Photo News

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg en Wim Kieft (PSV en Nederland)

PSV won slechts één keer de Europacup I en ook de EK-winst van Nederland in 1988 is nog steeds een unicum. Maar dat jaar schaarden vijf spelers zich wel in één klap bij dit clubje. Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg en Wim Kieft stonden allemaal 120 minuten op het veld in de Europacup I-finale tegen Benfica, onder leiding van aanvoerder Eric Gerets. Koeman, Vanenburg en Kieft zetten ook een strafschop om in de met 6-5 gewonnen penaltyreeks.

Exact een maand later kroonden de vijf PSV’ers zich ook tot Europees kampioen met Oranje, al bleef Kieft in de met 0-2 gewonnen finale tegen de Sovjet-Unie wel op de bank.

1964: Luis Suárez (Inter Milan en Spanje)

De pionier van dit select kransje. Luis Suárez Miramontes sloeg zijn dubbelslag al bij de tweede editie van het Europees kampioenschap. In 1964 speelde hij in de finale die Spanje voor eigen publiek met 2-1 won tegen de Sovjet-Unie. Een kleine maand eerder kwam hij ook al in actie in de Europacup I-finale, waarin zijn Inter het met 3-1 haalde van Real Madrid.

Dat het aartsmoeilijk is om toe te treden tot deze beperkte club, kunnen spelers die de finales van de Champions League en het EK in hetzelfde seizoen allebei verloren vast bevestigen. Het overkwam Michael Ballack in 2008: in de CL delfde hij met Chelsea na strafschoppen het onderspit tegen Manchester United, op het EK ging Duitsland nipt onderuit tegen Spanje (0-1). Acht jaar later was Antoine Griezmann hetzelfde lot beschoren: Ronaldo en Pepe waren toen met Real Madrid en Portugal tot tweemaal toe de beulen van Griezmanns Atlético en Frankrijk. De Engelse internationals van verliezend Champions League-finalist Manchester City (Walker, Stones, Sterling en Foden) zullen vastberaden zijn om niet in de voetsporen van Ballack en Griezmann te treden.

Volledig scherm Jorginho kan samen met Italië- en Chelsea-ploegmaat Emerson toetreden tot het kransje spelers dat de Champions League en het EK in hetzelfde seizoen won. © AP

Volledig scherm Ook Mason Mount (midden) en Reece James (rechts) kunnen na de CL ook het EK winnen dit seizoen, net als hun Chelsea-ploegmaat Ben Chilwell. © Pool via REUTERS