INTERVIEW. Marcello Lippi, wereldkampioen met de Squadra in 2006: “Technisch, tactisch, fysiek: België is supergoed... maar Italië ook”

EK voetbal Onze watcher zag hoe man die Oranje naar glorie moest leiden zwaar teleurstel­de: “Hij brulde noch klauwde”

28 juni 27 seconden tussen Nederlandse hoop en wanhoop, zo zag ook onze Oranje-watcher Stijn Joris. Maar Matthijs de Ligt uitkiezen als de zondebok gaat te ver. Want waar zat Memphis Depay? “De leeuw die op zijn rug vereeuwigd is, staat in schril contrast met hoe hij als hyena nooit echt in het zonlicht trad.”