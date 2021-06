In 17 seconden aan overkant met topsnelheid van 32 km/u om te scoren: Ronaldo, ook goed voor no look-hakje, maakt weer indruk

Minuut 15 en een corner voor Duitsland via Toni Kroos. Het is Ronaldo die de bal wegkopt uit de eigen zestien richting Bernardo Silva. Om dan de turbo aan te zetten. Indrukwekkend, hoe Ronaldo zich in no time op de helft van de Duitsers bevindt en doorspurt. Geen Duitser die kan volgen. Met de perfecte pass vindt Silva op links Diogo Jota, die op zijn beurt op het ideale moment aflegt voor Ronaldo die zijn fabuleuze ren ook nog eens kan afronden. De kers op de taart. 17 seconden zaten er tussen het moment dat Ronaldo de bal wegkopte en hij scoorde. Een topsnelheid van 32 km/u haalde hij voor zijn spurt van in totaal 97 meter.

Zijn eerste goal ooit tegen de Duitsers, zijn derde in twee matchen alweer op dit EK. Zijn twaalfde EK-goal in totaal - niemand doet beter. Doelpunt nummer 107 voor Portugal. Nog twee goals en hij heeft Ali Daei te pakken. De Iraniër is de all-time internationale topschutter met 109 goals.

Minuut 22 dan. Tijd voor een technisch hoogstandje. En wat voor een. De iets te ijverige Antonio Rüdiger in de wind gezet, om daarna de bal met een no-look hakje naar een ploegmaat te spelen.

Met Portugal ging het dan wel van kwaad naar erger - onder de voet gelopen door een veel frisser, aanvallender en sterker Duitsland. Maar Ronaldo bleef nog aan de statistieken werken. In minuut 67 was hij de enige die attent was op een diepe vrije trap richting tweede paal van Bruno Fernandes. Vervolgens de ideale tik over Neuer, zodat Jota maar in te tikken had. Zijn zevende assist op een EK, waarmee Ronaldo recordhouder Poborsky op de hielen ziet. De Tsjech klokte af op acht stuks.

Afsluiten doen we met nóg een straf record dat in zicht is voor Cristiano: dankzij de goal tegen de Mannschaft heeft de Portugese superster nu 19 doelpunten op EK’s en WK’s. Voorbij Gerd Müller, die er 18 heeft. Op gelijke hoogte van koploper Miroslav Klose met 19 goals. Daarvan maakte Klose er maar liefst 16 op WK’s. Ronaldo scoorde zeven keer scoorde op het wereldpodium. Een kwestie van tijd dus voor hij ook dat klassement te pakken heeft.

