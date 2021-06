Huilende Lukaku scoort er twee, en draagt die op aan Inter-ploegmakker Eriksen: “Z’n kinderen hebben hem nodig, en wij als ploeg ook”

Op een groot toernooi staat hij er ook. Romelu Lukaku scoort al z’n negende treffer, 5 op WK’s en 4 op EK’s. “Ik ben blij met de overwinning”, steekt Lukaku van wal. “Onze eerste helft was goed, we creëerden veel kansen. De tweede helft was slordig. Daar moeten we nog aan werken nu, als we ver willen geraken in het toernooi.”

Natuurlijk gingen zijn gedachten vooral uit naar Inter-ploegmakker Christian Eriksen, die eerder op de dag moest worden gereanimeerd. “Er waren veel tranen voor de wedstrijd. Het was heel moeilijk focussen voor deze wedstrijd. Ook voor Toby, Jan, Nacer. We kennen hem allemaal heel goed. Ik denk dat hij bij bewustzijn is, dat heb ik gelezen in de groep. Ik hoop dat hij terug gezond wordt, hij heeft 2 jonge kinderen. Die hebben hem nodig, en wij ook als ploeg. Het is leuk om zo te beginnen. In een toernooi is het belangrijker dat je beter wordt. Ik ben blij met de overwinning, maar mijn gedachten zijn nu bij Christian.”

Alderweireld: “Als je in Rusland drie keer scoort, mag je tevreden zijn”

Ook Toby Alderweireld kan niet anders dan tevreden zijn. “Tijdens de eerste wedstrijd heb je altijd een beetje zenuwen, dan kan het dat die eerste aanname of pass niet altijd top is. We hadden de wedstrijd onder controle. We kwamen soms onder druk, maar losten het goed op. Dan toonden we aan dat we dodelijk kunnen zijn, we konden zelfs nog meer scoren denk ik. Als je in een uitwedstrijd in Rusland drie keer scoort, dan mag je tevreden zijn.”

Net als Lukaku speelde Alderweireld samen met Eriksen. “We hebben een paar jongens in de ploeg die lang met hem hebben gespeeld. Het nieuws viel net voor onze bespreking, net voor we de opstelling kregen. Dan ben je niet meer met die wedstrijd bezig. Gelukkig gaat het de goede kant op. Zo zie je maar dat het leven meer is dan voetbal. Iedereen zocht snel contact om te weten hoe het ging. In de bus werd bevestigd dat hij kon praten, dan moet je die knop snel omzetten. Iedereen was heel blij op dat moment.”

