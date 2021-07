Hoe Racing Genk nog miljoenen kan verdienen aan ‘Marathonman Maehle’, de Deense sneltrein die blíjft gaan

Mocht Hans Christian Andersen nog onder ons zijn, hij zou voor een nieuw sprookje vast en zeker inspiratie putten uit de Deense nationale ploeg op dit EK. Het dramatische begin, de nederlaag tegen de Duivels, de ommekeer tegen de Russen en de pletwals tegen de Welshmen. In dat sprookje zou Joakim Maehle (24) ongetwijfeld het hoofdpersonage vertolken. De marathonman van de Denen en dat mag u letterlijk nemen. Gespreid over vier wedstrijden - die tegen Tsjechië dus nog niet meegerekend - liep hij al een marathon, 41,5 kilometer om precies te zijn. Dat Maehle over een extra paar longen beschikt wisten we al in België, nu weet ook de rest van Europa het. Geen Deen die meer kilometers maalde dan Maehle. Het is echt geen toeval dat zijn twee doelpunten tijdens dit WK telkens in de laatste tien minuten vielen. En dan hebben we het nog niet over de spurtjes die hij trok ná de wedstrijd. Terwijl zijn ploegmakkers de Johan Cruijf Arena hadden gegroet na het laatste fluitsignaal, spurtte Maehle nog van de ene hoek van het stadion naar de andere om de Deense fans te begroeten. Aangemoedigd door Schmeichel en co. “Mijn ploegmakkers lachen geregeld met het feit dat ik te veel energie heb. Als er 25 man je aanmoedigt om nog eens het hele stadion te groeten, kun je toch geen nee zeggen.”