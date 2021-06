Hoe komt een hertekend Spanje voor de dag? “Wie zapt, riskeert later tot de vaststelling te komen dat hij iets gemist heeft”

EK VoetbalEr is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels , maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Vandaag Spanje, doorgelicht door zevenvoudig Spaans international Luis Garcia (40). En de ex-spelmaker en vrijschopspecialist bij AS Eupen, 8ste in de eindstand van de Gouden Schoen 2018, schat zijn landgenoten hoog in.

Volledig scherm Luis Garcia, in het shirt van Eupen. © Photo News

Waarom moet je naar Spanje kijken?

“Spijtig genoeg wordt er voorlopig enkel uitgekeken naar de coronabesmettingen. Hopelijk eisen die geen te zware tol. In normale omstandigheden is Spanje bekwaam op dit toernooi de echte liefhebber te verleiden. Het is een vernieuwde ploeg, met veel jonge spelers die honderd procent gemotiveerd zijn en de ambitie koesteren ver te geraken. De dynamiek die ervan uitgaat, stemt tot vertrouwen. Daarbovenop is er bondscoach Luis Enrique (Asturiër, net als Luis Garcia, red). Een sterke persoonlijkheid met een klare kijk op de zaak. Een man die zich door niemand laat overdonderen, door niemand laat beïnvloeden. Dat hij Sergio Ramos niet in zijn selectie opnam — niemand trouwens van Real Madrid — is het beste bewijs van de onafhankelijke koers die hij vaart. Enrique opteert voor verzorgd voetbal, met en zonder bal.”

Volledig scherm Bondscoach Luis Enrique, verscholen achter zijn mondmasker. © EPA

Waarom moet je niet naar Spanje kijken?

“Mijn antwoord op de eerste vraag, maakt de tweede overbodig (lacht). Wie zapt, riskeert later tot de vaststelling te komen dat hij iets gemist heeft. Al is het wel zo dat we niet de meest sexy groep geloot hebben en dat jullie, in België, allicht focussen op andere matchen.”

Waar ligt de sterkte van de ploeg?

“De kwaliteit, de frisheid en de jeugd. Spanje bezit voldoende inhoud om een wedstrijd te domineren. Met meer verticaal voetbal dan in het verleden, zonder de controle over de bal te verliezen.”

Waar ligt de zwakte van de ploeg?

“Sterke en zwakte zijn verbonden. Tegen ploegen samengesteld uit spelers die veel meer ervaring hebben op het vlak van internationale toernooien, kan de jeugd het op bepaalde momenten moeilijk krijgen. Dat is dan de keerzijde van de medaille.”

Wie wordt de revelatie van de ploeg?

“Ik denk in de eerste plaats aan Gerard Moreno. Dit EK komt op een ideaal moment voor hem. Zowel qua leeftijd — hij is 29 — als vorm. Als spits van Villarreal beleefde Gerard in La Liga en Europees een topjaar. Bij de nationale ploeg kan hij doorgaan op zijn elan en de aangename verrassing worden van het toernooi.”

Volledig scherm Gerard Moreno, hier in de clinch met Portugees William Carvalho. © AFP

Wie wordt Europees kampioen?

“Je kunt er niet omheen dat Frankrijk topfavoriet is. Didier Deschamps beschikt over de meest complete kern, die in 2018 in Rusland wereldkampioen werd. En die, dat komt er nog bij, versterkt is met een geducht wapen, dankzij de retour van Benzema. Anderzijds bezitten de Rode Duivels onder leiding van Roberto Martinez voldoende troeven om goud te viseren. Ik ken België vermits ik van 2014 tot 2019 bij Eupen voetbalde. Ik herinner mij de hooggespannen verwachtingen in de aanloop naar het WK 2018. Ik veronderstel dat het nu niet anders is. Daar is trouwens geen reden voor, maar het zorgt wel voor grote druk. En vergeet Duitsland niet. Goed bezig of niet, in een eindtoernooi dien je altijd rekening te houden met de Duitsers.”

Wie valt uit de toon?

“Daar waag ik mij niet aan. Elk EK, elk WK houdt verrassingen in. Het zou best kunnen dat een van de favorieten struikelt. Voetbal gaat tot in de details, die tot een onlogisch, onverwacht resultaat kunnen leiden.”

Quote Dit EK is zeer belangrijk voor Mbappé met het oog op de ‘Ballon d’Or’. (...) Hij kan vertrokken zijn voor een reeks à la Messi en Cristiano Ronaldo. Luis Garcia

Wie wordt topschutter?

“Ik kies voor Kylian Mbappé. Die steekt er bovenuit dankzij zijn leeftijd, zijn talent, zijn potentieel. Hij zal veel ploegen pijn doen tijdens dit Europees kampioenschap.”

Wie wordt de beste speler van het toernooi?

“Ook Kylian Mbappé. Hij heeft al de bekwaamheid, het inzicht van een leider. Dat bewees hij afdoend bij PSG, onder meer tegen Barcelona. Hij heeft nog aan maturiteit gewonnen en er staat geen limiet op zijn groeicapaciteit. Bovendien is dit EK zeer belangrijk voor hem met het oog op de ‘Ballon d’Or’. Een formidabel streefdoel, want hoelang is het geleden dat een Fransman dat referendum won? Zidane in 1998? Mbappé kan vertrokken zijn voor een reeks à la Messi en Cristiano Ronaldo.”

Volledig scherm Frans bondscoach Didier Deschamps knuffelt zijn goudhaantje Mbappé. © AFP