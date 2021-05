Het memorabele ‘bronzen’ EK 1972 door de ogen van Paul Van Himst: “Goethals verstopte niet dat ik tegen El Salvador kansen gemist had die zelfs een kadet zou scoren”

Voetbal Niet enkel Hazard twijfelach­tig voor EK: raken deze sterspe­lers op tijd fit?

4 maart Heel België houdt de adem in of Rode Duivel Eden Hazard na zijn enkelblessure op tijd fit zal raken voor het EK. De nummer 10 van de Belgen is weliswaar niet de enige sterspeler voor wie het een race tegen de klok is om tijdig speelklaar te raken. Een overzicht.