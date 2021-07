“Het blijft maar door mijn hoofd spoken”: Rashford zorgt voor krop in de keel met zeer emotionele boodschap na penalty-fiasco

EK voetbalMarcus Rashford (23) heeft via zijn social media voor het eerst gereageerd na de EK-finale, die Engeland verloor van Italië. De spits van Manchester United miste zijn penalty in de strafschoppenreeks en was in de nasleep online het slachtoffer van racisme. “Die strafschop moest beter. Maar ik zal me nooit excuseren voor wie ik ben of waar ik vandaan kom.”

“Ik weet niet goed waar ik moet beginnen en hoe ik onder woorden moet brengen wat ik precies voel”, begint de boodschap die Rashford deelde via zijn social media. “Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug - ik denk dat iedereen dat wel zag en ik denk dat ik met een gebrek aan zelfvertrouwen richting die finale getrokken ben. Toen ik de penalty trapte, voelde ik dat er iets niet goed zat. En het resultaat was ook niet waar ik op gehoopt had.”

“Het voelde alsof ik mijn ploegmaats teleurgesteld had. Alsof ik iederéén teleurgesteld had. Die strafschop was de enige bijdrage die ik moest leveren. Ik kan slapend strafschoppen scoren, dus waarom die niet? Die vraag en de strafschop zelf blijven maar door mijn hoofd spoken. Waarschijnlijk bestaat er niet eens een woord om te beschrijven hoe het voelt. Finale, 55 jaar, 1 penalty, geschiedenis. Het enige wat ik kan zeggen, is ‘sorry’. Ik wou dat het anders was gelopen.”

Racisme

De ontgoocheling over de gemiste EK-titel bracht echter het lelijkste in heel wat mensen naar boven. Zo werden Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka online racistisch bejegend en een muurschildering van Rashford in Withington (Manchester) werd door vandalen beklad.

Volledig scherm Een muurschildering van Rashford in Withington (Manchester) werd door vandalen beklad, maar buurtbewoners gingen hartjes en liefdevolle boodschappen ophangen voor Rashford. © AP

Nooit trotser geweest

“Ik ben opgegroeid in een sport waarin ik kan verwachten om dingen over mezelf te lezen. Of het nu is over mijn huidskleur, de plek waar ik opgegroeid ben of - meer recent - hoe ik mijn tijd naast het veld spendeer. Ik kan ook zeker tegen kritiek op mijn prestaties, mijn strafschop had erin gemoeten. Maar ik zal me nooit excuseren voor wie ik ben of waar ik vandaan kom. Ik ben nooit trotser geweest dan toen ik met die drie leeuwen op mijn borst mocht spelen terwijl mijn familie me tussen tienduizenden supporters zat aan te moedigen. Van zo’n dagen heb ik gedroomd.”

“De berichten die ik vandaag (gisteren, red.) heb gekregen, waren positief. Overweldigend, zelfs. En de reactie op het vandalisme in Withington (buurtbewoners gingen hartjes en liefdevolle boodschappen ophangen voor Rashford, red.) deed me bijna in tranen uitbarsten. De gemeenschappen die altijd hun armen om me heen hebben geslagen, blijven me steunen. Ik ben Marcus Rashford. Een 23-jarige, zwarte man uit Withington en Wytenshawe, in het zuiden van Manchester. Als ik niets anders meer zou hebben, dan heb ik nog altijd dát.”

“Voor alle lieve berichten zeg ik ‘bedankt’. Ik kom sterker terug. Wíj komen sterker terug.”

Volledig scherm Marcus Rashford na zijn strafschopmisser. © AFP

