Groepswinst, maar ook pittige 1/8ste finale voor Engeland na zuinige zege tegen Tsjechië

EK voetbalEngeland heeft na een nipte 0-1-zege tegen Tsjechië de groepswinst gepakt in poule D van dit EK. Raheem Sterling scoorde de enige treffer voor The Three Lions, die zich nu opmaken voor een pittige 1/8ste finale tegen de nummer twee van de groep des doods. Door de zege van Kroatië vallen de Tsjechen nog terug naar de derde plek, maar ook zij zitten nog in het toernooi.

‘t Was uitkijken naar Grealish en Saka bij Engeland. Southgate bracht ze voor het eerst aan de aftrap. En beiden hadden ze ook een aandeel in de goeie 0-1 van Sterling.

Saka, winger van Arsenal, stak het vuur aan de lont met een goeie ren. Via Kane kwam de bal op links bij Grealish en de stilist van Aston Villa zette prima voor naar Sterling, die z’n tweede van het toernooi van dichtbij binnen kon koppen.

Volledig scherm Sterling is voorlopig de enige Engelsman die kon scoren op dit EK. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Wembley was meteen wakker en kirde bij momenten van de pret in de eerste helft. Kane kreeg een goeie kans op 0-2, Saka was een constante dreiging op rechts en Phillips veroverde veel ballen. Maar toch werden de Tsjechen gaandeweg gevaarlijker. Soucek kon een paar keer dreigen, maar z’n pogingen misten scherpte. 0-1 bij de pauze.

Henderson verving na rust de onzichtbare Rice en de voet ging ook wel wat van het gaspedaal bij Engeland. Tsjechië was iets scherper in de duels, maar Pickford bleef wel lange tijd werkloos.

Volledig scherm © EPA

Southgate haalde net voorbij het uur ook Sterling en Grealish naar de kant en dat kwam het tempo in Londen niet ten goede. De doelpogingen waren op één hand te tellen. Engeland vond dat best, Tsjechië leek niet beter te kunnen. Tekenend was de wissel van topschutter Schick, een kwartier voor affluiten.

Het bleef uiteindelijk 0-1 - een late goal van Henderson werd nog afgekeurd voor buitenspel. Door de groepswinst volgt nu wel een stevige waardemeter voor de Engelsen. Voor Kane en co volgt nu een duel tegen de nummer twee uit de groep des doods (Frankrijk, Portugal, Duitsland en Hongarije).

Engeland mag wel gewoon in Londen blijven. De ploeg van Southgate speelt op dinsdag 29 juni (18 uur) op Wembley. Runner-up Kroatië kijkt daags voordien in Kopenhagen (18 uur) de tweede uit groep E in de ogen. Zweden voert die poule na twee speeldagen aan, voor Slovakije, Spanje en Polen. Ook Tsjechië zit nog in het toernooi, maar moet nog even afwachten wie de opponent wordt. Het EK van Finland zit er sowieso op.

