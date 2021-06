Greenpeace-activist ontsnapt aan de dood: scherpschutters besloten op laatste moment niet te schieten

Ook deze parachu­test­unts liepen mis

13:39 Een parachutist van Greenpeace is vlak voor de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk rakelings over het publiek gescheerd en daarna met een flinke klap op het veld geland. Twee toeschouwers in het stadion in München raakten gewond. Stunts met parachutes bij aanvang van sportwedstrijden lopen wel vaker mis, soms zelfs met dodelijke afloop, een overzicht.