Gezien? Cristiano Ronaldo zet Rüdiger in de wind met no-look-hakje

EK Voetbal Ook koning Filip komt Rode Duivels aanmoedi­gen in Kopenhagen

17 juni Hoog bezoek in het Parken-stadion te Kopenhagen. Koning Filip is van de partij om samen met 500 Belgische fans de Rode Duivels naar de overwinning te schreeuwen tegen Denemarken. Of hij zich tussen die hevige fans zal mengen, valt te betwijfelen. Eerder bracht de koning ook al een bezoekje aan het trainingscomplex van de Belgen in Tubeke voor de afreis naar Rusland. Daar sprak hij de Duivels persoonlijk toe.